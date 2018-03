Un ministre français victime du syndrome MAM

Henri de Raincourt, en marge de son voyage à Madagascar, devait faire un arrêt de 24 heures au Mozambique. A Maputo, il devait rencontrer l'ancien président Joaquim Chissano, médiateur de la SADC sur la crise malgache. Mais, nous apprend La Lettre de l'océan Indien, "Son escale de 24 heures prévue à Maputo le 18 février a finalement été annulée car aucun appareil de l'Escadron de transport, d'entraînement et de calibration (ETEC), l'unité de l'armée de l'air française chargée d'assurer le transport des membres du gouvernement, n'était disponible. Et pour cause : le premier ministre François Fillon a décidé de bloquer tous les voyages à l'étranger des membres du gouvernement qui ne sont pas effectués sur des avions de ligne." Certainement une conséquence des vacances en Tunisie de la ministre des affaires étrangères, Michèle Alliot-Marie. Le ministre de la coopération devra donc faire l'aller-retour à Madagascar tel le voyageur de base, sur un vol régulier d'Air France.



Le pauvre Henri de Raincourt subirait donc le contrecoup des frasques de Michelle Alliot-Marie, un petit séisme ,politique qui n'en finit pas de générer des répliques.



François GILLET