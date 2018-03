Paul Vergès fait des émules. Les Martiniquais veulent aussi leur maison des civilisations. L'association "Tous Créoles", qui vient d'ouvrir une antenne à Paris, envisage en effet la création d'une « Maison des mémoires et des identités » à la Martinique, selon son président, Roger de Jaham. Une MMI après une MCUR, pourquoi pas. Le but est le même, pour l'association, qui argumente : « Il sera fait œuvre de mémoire utile afin que le passé soit le tremplin de notre futur commun et partagé ». Sacré Paul ! Heureusement qu'il est là pour donner de bonnes idées aux Antillais...