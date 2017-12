Le Vieux Papangue conseille Fillon

De ma paisible retraite à la Petite-Île, je regarde les années s’écouler au rythme des cyclones de plus en plus rares, et des éruptions volcaniques, de plus en plus courantes. J’ai suivi avec intérêt la visite de M.François Fillon dans notre belle terre créole de la Réunion. J’ai lu dans les gazettes les attaques odieuses lancées contre lui et contre sa charmante épouse. Cela ne m’a pas surpris : de tous temps les campagnes électorales ont été faussées par des écrits mensongers. Et puis, entre-temps, M.Fillon s’est excusé. D’un pêché bien véniel, ma foi : lorsque j’étais directeur d’usine sucrière, ma femme m’assistait elle aussi. Elle me portait mon déjeuner à midi. Je trouve que Mme Fillon n’a pas volé, pour sa part, les 9 000 francs CFA qui lui étaient attribués pour préparer le manger de son époux et le lui porter chaque jour à l’Assemblée.

Courage, ai-je envie de dire à M.Fillon, qui pourrait prendre exemple sur certains de nos grands hommes réunionnais. Ainsi, feu M.Paul Vergès, qui a pris le maquis pendant des années, condamné pour des articles de presse publiés par l’Humanité et repris dans son journal , Témoignages. Ou encore, bien des années plus tard, son fils, Pierre Vergès, qui prit à son tour le maquis à la suite d’une histoire d’endiguement d’une rivière, d’après mon incertaine mémoire. Son père lui avait alors conseillé de « marcher sur la Justice ». Voilà une formule qui conviendrait tout à fait à M.Fillon.

Ici, dans notre belle colonie, nous avons un naturel aimable, mais nous sommes fiers et ombrageux. Pas question qu’un journal évoque, pour nos femmes et nos compagnes, un emploi fictif ! Pas question non plus de laisser un juge ouvrir une enquête ! Qu’ils s’intéressent aux voleurs de cabris, et laissent tranquilles les couples laborieux et honnêtes, les juges ! M.Fillon, croyez-en mon expérience de vieux Créole. Suivez le conseil du Pape Jean-Paul II : « Sorte dann fénoir ». Prenez le maquis, et marchez sur la Justice !



LVP