Combien de Français ?

Mardi matin, 30 juin. Airbus disparu au large des Comores: 147

passagers étaient à bord. "Il pourrait y avoir des Français", peut-on

lire sur la toile et entendre à la radio.

On comprend les lois de l'information. Et en même temps on se

dit que s'est répugnant.

Lundi 29 juin un scootériste a trouvé la mort sur la route des

Tamarins. Est-on sûr qu'il soit réunionnais? Et s'il était mahorais?

Est-on sûr qu'il soit français? Et s'il était comorien? A-t-on une

petite chance qu'il ne soit pas français?



JLR