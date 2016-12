Pourquoi je n'irai pas voter

Je n'irai pas voter aux présidentielles. Je suis de droite comme ça n'échappera à personne, donc, la gauche n'aura pas ma voix. Pas plus que les baltringues écolos… Pas plus que Mélenchon… Pourtant j'aime bien les tribuns. Savoir parler au Peuple, c'est bien. Mais j'ai en souvenir des Castro, des Hitler, des Mussolini, des Staline, des Le Pen. Eux aussi savaient parler au Peuple. Trop loin de Mirabeau… Donc, non ! Et donc pas le FN ou Marine qui ne sait plus comment s'appeler pour cacher la m. du chat. Et… mon vote n'ira pas à Fillon non plus. Je ne peux pas faire confiance à quelqu'un qui nous entraine vers la privatisation de notre système de santé. Et comme à l'Eurovision je terminerais par zéro point aux Français. Parce que rien n'est cohérent.. On veut de la sécurité, on veut passer tout de suite à l'hôpital, aux urgence, on veut, on veut… mais on est d'accord pour virer 500 000 fonctionnaires dans les cinq ans. On veut rouler à 140 km/h là où c'est limité à 90 et ne pas être emmerdé par ces c. de policiers et gendarmes qui ne font rien que de nous embêter. Par contre quand on a un souci, ils ne sont jamais là ! Ils sont peut-être en train de ramasser les morceaux d'une famille explosée par un abruti qui pensait pouvoir rouler à 140 ? Dites-vous bien que ce n'est pas parce que vous roulez en Audi ou en Mercedes que vous êtes en sécurité. Enfin, vous peut-être. Mais en face... Si il y a un con au volant, c'est le crash assuré. Un volontaire pour passer avec moi ne serait-ce que trois heures aux Urgences? Je prends les candidatures. Pour finir… si on doit virer des fonctionnaires, commençons à virer tous ceux qui sont assimilés comme tels dans les conseils généraux et régionaux. Là, on peut faire du ménage. Ah, oui, j'avais oublié, ce n'est pas l'Etat qui est l'embaucheur mais le Président du CR ou du CG. Il faut bien garder trois nièces et deux neveux pour servir le café et répondre au téléphone. C'est vital pour le pays. Il vaut mieux virer trois infirmières et deux flics à la place… Voilà, voilà...



Loïc