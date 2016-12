Le Quotidien fête ses 40 ans

Le 13 septembre 1976, un nouveau journal régional d'information débarquait à la Réunion. Avec un mot d'ordre : l'indépendance rédactionnelle. En face, le Journal de l'île de la Réunion (Jir), à l'époque tract grand format de la droite conservatrice, et Témoignages, son pendant du Parti communiste réunionnais. Après avoir frôlé la catastrophe économique à peine né, le nouveau-venu s'est vite imposé comme numéro un dans l'île.

Le Quotidien fêtait hier ses 40 ans. Une longévité à saluer alors qu'Internet a fait bouger les lignes et que la presse écrite est au plus mal. La veille, comme un clin d'oeil, Yann Barthès lançait sur TMC, sa nouvelle émission impertinente, baptisée "Quotidien". Il ne reste plus qu'à espérer que le Quotidien de la Réunion garde son indépendance pour les 40 prochaines années. Et retrouve ce ton qui a fait son succès.

François GILLET