"L'élite est entrée sans prévenir

Devant ses chars d'assaut vous n'aviez que des idées

Renforçons l'amitié proclament vos slogans

Amitié enfermant des gens nommés dissidents". Voilà, ça ne nous rajeunit pas, c'est de Trust, en 1979. Aujourd'hui encore, tout le monde vomit l'élite. L'élite forcément contre le peuple. L'élite qui se goure forcément (dans les sondages), qui manipule l'opinion, qui méprise les petites gens... Pourtant, à quoi rêvons-nous tous pour nos enfants ? Qu'ils appartiennent à l'élite. En d'autres termes, qu'ils fassent partie des meilleurs. A l'école, puis pendant les études, et professionnellement. Mais ça fait bien de se la jouer. Tiens, Marine Le Pen par exemple, qui fustige avec tant de force l'"établissement" et les élites... Elle est titulaire d'un DEA de droit de l'université d'Assas. Avocate de profession, elle a cessé de plaider en 1998, à l'âge de 30 ans, pour s'engager en politique (conseillère régionale d'Île-de-France, du Nord-Pas-de-Calais puis des Hauts-de-France, conseillère municipale d'Hénin-Beaumont). Elle siège depuis 2004 au Parlement européen, où elle co-préside le groupe politique Europe des nations et des libertés (ENL). Et elle est présidente du Front national depuis 2011. Pas de doute, elle fait partie de l'élite. Tout comme la quasi totalité des politiciens français, qui ne viennent pas tous de l'ENA, mais ont tous fait des études, plus ou moins brillantes, plus ou moins poussées. A l'exception notable de Philippe Poutou, ouvrier sans diplôme, et candidat du Nouveau Parti anticapitaliste (NPA) à la présidentielle. Même son prédécesseur, le modeste postier Olivier Besancenot, a une licence d'histoire. François Fillon, pour sa part, a un DEA en droit public de l’université Paris-Descartes, tandis que Manuel Valls a obtenu une licence d'histoire à l’université Panthéon-Sorbonne (Paris 1). On finit avec Jean-Luc Mélenchon (Front de gauche), qui est titulaire d'une licence de philo. Ah, on allait oublier un champion de la lutte contre le système, Emmanuel Macron : hypokhâgne et khâgne au lycée Henri-IV maîtrise puis DEA de philosophie à l'université de Paris-X - Nanterre . Diplômé à 24 ans de l'Institut d'études politiques de Paris (2001), il étudie à l'ENA à Strasbourg de 2002 à 2004 dans la promotion Léopold Sédar Senghor. Inspecteur des Finances, banquier d'affaires chez Rothschild, puis ministre de l'Economie... Voilà de l'élite, de la vraie ! Tout ça pour dire quoi ? Qu'on phantasme l'élite, comme on phantasme le complot, à l'origine de toute chose. Que des gens font les études qu'ils veulent, ou peuvent, qu'ils font de la politique, en général par passion, et que notre classe politique, de fait, constitue une élite.

François GILLET

Sources : wikipédia, Ouest-France, La Voix du Nord