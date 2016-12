Impôts plein pot pour Saint-Denis et Saint-Paul

Le Forum pour la gestion des villes et collectivités territoriales vient de publier son étude annuelle des fiscalités des grandes collectivités locales. Dans ce classement repris par les Echos, les villes de Saint-Paul et Saint-Denis à la Réunion se placent parmi les villes qui ont le plus fort taux d’imposition pour 2016.



Ainsi, sur la base d’un couple avec deux enfants, les Dionysiens devront payer 1207 euros au titre de la taxe d’habitation cette année, soit une augmentation de 3,1% par rapport à 2015. Quant à la taxe foncière, elle s’élève à 1317 euros. Dans cette étude, la ville de Saint-Paul n’est pas en reste puisque cette commune de la la côte ouest de la Réunion enregistre la plus forte hausse de taux de la taxe foncière de France avec un pourcentage de 7,5%. La taxe d’habitation coûtera 1176 euros et la taxe foncière est fixée à 1317 euros pour les contribuables de Saint-Paul.



Pour ces deux communes, l'égalité réelle est en marche...