Fillon prend l'air à la Réunion

de François Fillon, cité par Le Figaro , «Le déplacement du candidat à La Réunion est une respiration bienvenue dans le climat actuel.» Une visite de trois jours, prévue bien avant "l'affaire Pénélope", au cours de laquelle le candidat de la droite et du centre à l'élection présidentielle rencontrera des élus locaux, assistera à une messe, et se rendra à la mosquée Noor-Al-Islam de Saint-Denis, la plus vieille de France (érigée en 1905). Lundi, suite à cette visite, il rencontrera les représentants du groupe de dialogue inter-religieux. Auparavant, il aura tenu un meeting à Saint-Pierre, au domaine Mon Caprice. Pourtant, la Réunion ne sera peut-être pas le havre de sérénité attendu. A la sortie de la messe, certains se rappelleront l'engagement catholique du candidat, engagement réitéré sur un plateau télé, qui avait soulevé la question du mélange des genres. Les mêmes mettront en avant une étrange coïncidence : dans l'île, le grand patron Jacques de Châteauvieux avait fait part publiquement, en novembre dernier, de son soutien à François Fillon. Or, le fondateur de Groupe Bourbon est connu pour son activisme au sein de l'Opus Dei, organisation catholique ultra-conservatrice.Par ailleurs, lors de sa rencontre avec le groupe de dialogue inter-religieux, François Fillon ne manquera sans doute pas de souligner le métissage culturel et cultuel de la Réunion, île où mosquées, églises, temples malbars et chinois se côtoient sans anicroche. On rappellera au candidat que quelques jours avant, le 9 février, en meeting à Poitiers, il avait lancé "Il n'y a rien de honteux à dire que la France n'est pas un pays mosaïque". Or la Réunion est un zembrocal, une mosaïque d'ethnies, de cultures, de religion. Des détails, des chicaneries, sans doute, à côté du "Pénélopegate", et des histoires de famille de François Fillon. Au moins ne sera-t-il pas là question d'argent public.